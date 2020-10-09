Татарстанцев ждут теплые выходные
В Татарстане в эти выходные дни установится теплая погода.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, 9—11 октября республика будет находиться на западной периферии Казахстанского антициклона. Осадки в эти дни маловероятны.
Ночью температура воздуха опустится до +2..+8°, днем прогнозируется +14..+19° градусов.
За эти дни среднесуточная температура будет на 5—7 градусов выше многолетних показателей, отмечали ранее в Гидрометцентре республики.
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