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Татарстанцев ждут теплые выходные

18:21, 09.10.2020
Татарстанцев ждут теплые выходные
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в эти выходные дни установится теплая погода.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, 9—11 октября республика будет находиться на западной периферии Казахстанского антициклона. Осадки в эти дни маловероятны.

realnoevremya.ru

Ночью температура воздуха опустится до +2..+8°, днем прогнозируется +14..+19° градусов.

За эти дни среднесуточная температура будет на 5—7 градусов выше многолетних показателей, отмечали ранее в Гидрометцентре республики.

Общество Татарстан
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