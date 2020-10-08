Жители Казани пожаловались на перебои в работе сайта госуслуг и очереди в учреждениях
Жители Казани пожаловали на перебои в работе сайта госуслуг и очереди в учреждениях.
«Люди за талоном стоят в очереди с 5 утра!» — говорится в анонимном сообщении в соцсети.
На фотографиях видно, что терминал не выдавал талоны электронной очереди из-за отсутствия свободного времени в очереди.
Ранее сообщалось о том, что пенсионеры устроили давку в МФЦ Казани в очереди за картами «Мир».
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