Камско-Икский заказник и дельту реки Белой включили в реестр особо охраняемых территорий
Власти Татарстана внесли Камско-Икский заказник в реестр особо охраняемых природных территорий республики. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Согласно документу, Камско-Икский заказник получил статус государственного заказника регионального значения комплексного профиля. Он расположен на территории Агрызского, Актанышского, Мензелинского и Тукаевского районов. Его площадь составляет 22,2 тыс. гектаров.
Такой же статус получил заказник «Дельта реки Белой».
Ранее «Реальное время» сообщало, что почти 40 тысяч га земли в дельтах татарстанских рек взяли под особую охрану.
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