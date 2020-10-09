Новости общества

13:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Камско-Икский заказник и дельту реки Белой включили в реестр особо охраняемых территорий

12:02, 09.10.2020
Камско-Икский заказник и дельту реки Белой включили в реестр особо охраняемых территорий
Фото: youtube.com

Власти Татарстана внесли Камско-Икский заказник в реестр особо охраняемых природных территорий республики. Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, Камско-Икский заказник получил статус государственного заказника регионального значения комплексного профиля. Он расположен на территории Агрызского, Актанышского, Мензелинского и Тукаевского районов. Его площадь составляет 22,2 тыс. гектаров.

Такой же статус получил заказник «Дельта реки Белой».

Ранее «Реальное время» сообщало, что почти 40 тысяч га земли в дельтах татарстанских рек взяли под особую охрану.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также