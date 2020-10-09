В моногорода Татарстана привлекли более 27 млрд инвестиций и создали более 7 тысяч новых рабочих мест

Благодаря сотрудничеству Татарстана с Фондом развития моногородов в республику удалось привлечь более 27 млрд инвестиций, а еще создать 7,5 тысячи рабочих мест, сообщает Минэкономики РТ.



Сейчас в Татарстане семь моногородов с наделением более миллиона человек — это четверть экономически активного населения. В пяти таких городах созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), на площадке которых работают 82 компании-резидента ТОСЭР, вложивших 13,5 млрд рублей в производство и создавших 6,5 тысячи новых рабочих мест.

realnoevremya.ru

В Татарстане при поддержке Фонда развития моногородов удалось реконструировать ключевые автомобильные дороги в Нижнекамске и Челнах. Для промышленных парков «Развитие» и «Haier» в Челнах, «Нижнекамск», «Зеленодольск» и оптово-распределительного центра «Елабуга» создали дорожную инфраструктуру. Это позволило сделать условия для инвесторов более привлекательными.

Ранее сообщалось, что за первые полгода 2020 года в Татарстан поступило 114 млрд рублей частных инвестиций.