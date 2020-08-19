За полгода Татарстан получил 114 млрд рублей частных инвестиций

За первые шесть месяцев 2020 года в Татарстан поступило 114 млрд рублей частных инвестиций от крупных и средних предприятий республики, а также 12 млрд рублей — из регионов России. Это сопоставимо с показателями 2019 года.

Такие данные огласила сегодня на заседании Инвестиционного совета республики руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Открывая заседание, Рустам Минниханов заявил, что «республика должна продолжить свое развитие», несмотря на вызовы пандемии коронавируса. Было отмечено, что на повышение качества инвестиционной работы направлены изменения в федеральном и региональном законодательстве. В том числе, пакет федеральных законов, направленных на защиту и поощрение капиталовложений в России.

Ранее министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что открытие логистического центра Wildberries и оптово-распределительного центра для OZON позволит привлечь в экономику республики более 7,7 млрд рублей инвестиций и создать порядка шести тысяч новых рабочих мест.

