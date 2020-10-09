Прокуратура проверит жалобы родителей об отсутствии питания в альметьевской школе

В Альметьевске прокуратура Татарстана начала проверку организации питания детей в школе №21. Поводом стали жалобы родителей в соцсетях.

Автор сообщения заявил, что в школе детей не кормят, но собирают с родителей плату за питание.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на место выехал помощник городского прокурора Игорь Нагаев.

По итогам проверки надзорного ведомства будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования, в том числе об ответственности виновных должностных лиц.



Ранее Кабмин Татарстана установил нормативы затрат на горячее питание для школьников.

