Прокуратура проверит жалобы родителей об отсутствии питания в альметьевской школе
В Альметьевске прокуратура Татарстана начала проверку организации питания детей в школе №21. Поводом стали жалобы родителей в соцсетях.
Автор сообщения заявил, что в школе детей не кормят, но собирают с родителей плату за питание.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, на место выехал помощник городского прокурора Игорь Нагаев.
По итогам проверки надзорного ведомства будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования, в том числе об ответственности виновных должностных лиц.
Ранее Кабмин Татарстана установил нормативы затрат на горячее питание для школьников.
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