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Прокуратура проверит жалобы родителей об отсутствии питания в альметьевской школе

10:25, 09.10.2020
Прокуратура проверит жалобы родителей об отсутствии питания в альметьевской школе
Фото: tatarstan.ru

В Альметьевске прокуратура Татарстана начала проверку организации питания детей в школе №21. Поводом стали жалобы родителей в соцсетях.

Автор сообщения заявил, что в школе детей не кормят, но собирают с родителей плату за питание.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на место выехал помощник городского прокурора Игорь Нагаев.

По итогам проверки надзорного ведомства будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования, в том числе об ответственности виновных должностных лиц.

Ранее Кабмин Татарстана установил нормативы затрат на горячее питание для школьников.

Общество Татарстан
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