В правительстве Татарстана предложили стыдить нетрезвых водителей по телевизору

В правительстве Татарстана предложили стыдить нетрезвых водителей по телевидению. С такой инициативой выступил заместитель председателя Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения, руководитель аппарата кабинета министров РТ Шамиль Гафаров.

По мнению спикера, это может стать эффективной мерой наказания для провинившихся и хорошей профилактикой в борьбе с пьяными водителями.

realnoevremya.ru

«Пускай показывают их целый месяц на местном телевидении, где их все знают, — соседи, родственники, друзья, жены, дети», — сказал Гафаров.

Ранее Гафаров отчитал исполняющего обязанности главы исполкома Муслюмовского района Татарстана Ильнура Ахметова за тонировку на автомобиле.

