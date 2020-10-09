Власти Казани изымут 164 земельных участка под строительство дороги — дублера Горьковского шоссе
Власти Казани изымут 164 земельных участка под строительство дороги — дублера Горьковского шоссе. Информация опубликована в сборнике документов мэрии Казани.
Под снос попадут жилые дома, садовые домики, бани, хозяйственные постройки.
Комитету земельных и имущественных отношений исполкома поручено донести до владельцев земельных участков постановление, соглашения об изъятии земельных участков, кадастровые паспорта земельных участков, отчет об оценке рыночной стоимости изымаемой недвижимости.
Ранее в Казани утвердили маршрут первого участка Вознесенского тракта.
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