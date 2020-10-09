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Власти Казани изымут 164 земельных участка под строительство дороги — дублера Горьковского шоссе

09:22, 09.10.2020
Власти Казани изымут 164 земельных участка под строительство дороги — дублера Горьковского шоссе
Фото: realnoevremya.ru

Власти Казани изымут 164 земельных участка под строительство дороги — дублера Горьковского шоссе. Информация опубликована в сборнике документов мэрии Казани.

Под снос попадут жилые дома, садовые домики, бани, хозяйственные постройки.

Комитету земельных и имущественных отношений исполкома поручено донести до владельцев земельных участков постановление, соглашения об изъятии земельных участков, кадастровые паспорта земельных участков, отчет об оценке рыночной стоимости изымаемой недвижимости.

Ранее в Казани утвердили маршрут первого участка Вознесенского тракта.

Общество Татарстан
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