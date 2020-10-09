АО «ТАИФ» и РФС организуют 11 октября фан-зону для футбольных болельщиков в Казани

Фото: Роман Хасаев

11 октября, в день матча группового этапа Лиги наций между сборными России и Турции, фанаты футбола в Казани смогут насладиться трансляцией игры в фан-зоне, которую специально для них на стадионе «Ак Барс Арена» в рамках договора о партнерстве организуют АО «ТАИФ» и Российский футбольный союз.

До начала игры болельщиков ожидает онлайн-концерт группы «Братья Грим» и общение с бывшими игроками национальной сборной — Алексеем Смертиным и Андреем Тихоновым. Сам матч стартует в 21.45 мск и будет вживую транслироваться на огромном экране. Комментатором выступит Виктор Гусев.

Организация фан-зоны в Санкт-Петербурге отменена.

Российская сборная по итогам двух туров с 6 очками в активе (обыграв сборную Сербии и команду Венгрии) лидирует в таблице группы 3 лиги В. На второй позиции в группе — венгры (3 очка) у Турции и Сербии — по одному очку, сообщает ТАСС.