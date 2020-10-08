СМИ рассказали, против кого могут быть направлены санкции ЕС по делу Навального

Санкционный список ЕС по инциденту с российским оппоцизионером Алексеем Навальным может включать девять человек. В него войдут сотрудники администрации президента и силовых ведомств, сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

Им будет запрещен въезд в Европу, а их активы в ЕС будут заморожены.

Помимо этого, санкции могут ввести против Государственного НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором, как считается, в советское время был разработан «Новичок». Газета отмечает, что вариант списка неокончательный.

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Ожидается, что введение санкции против России по делу Навального будет обсуждаться на заседании в Брюсселе 12 октября.

Вчера СМИ узнали, что власти Франции и Германии готовят пакет санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. К ним готовы присоединиться Нидерланды и Великобритания.

