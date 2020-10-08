День работника сельского хозяйства и видео-инструкция для голосования: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 8 октября

Сегодня в международном выставочном центре «Казань Экспо» прошло торжественное мероприятие в честь Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов поделился с подписчиками видео с праздничного мероприятия.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравил руководителя управления Россельхознадзора по РТ Нурислама Хабипова с заслуженной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Глава Алькеевского района Александр Никошин провел сегодня выездные совещания в аграрном колледже и во дворе многоквартирных домов. Там сейчас обустраивается территория по программе «Наш двор».

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров рассказал, что глава КФХ Дрожжановского района Ильмир Махмутов награждён почётным званием «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан».

Фотографией с мероприятия поделился и глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

Руководитель Высокогорского района Рустам Калимуллин выложил краткую видео-инструкцию для своих подписчиков: как проголосовать за Татарстан в новом конкурсе.

Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов выложил фотографию поделки в виде совы.