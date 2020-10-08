В Казани бой Хабиба против Гэтжи можно будет посмотреть в кинотеатре

Российские кинотеатры покажут турнир UFC 254, в главном бое которого сойдутся чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов с Джастином Гэтжи.

Посмотреть бой россиянина можно будет в Казани, Самаре, Москве и Санкт-Петербурге. Также поединок будут транслировать кинотеатры в Калининграде, Сургуте, Тюмени и Екатеринбурге, передает ТАСС.

Напомним, турнир UFC 254 назначен на 24 октября. Он пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове» Даны Уайта.