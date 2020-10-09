Ак Барс Банк запустил онлайн-подтверждение списания денег за услуги контрагентов для бизнеса

Чтобы предпринимателям было удобно вести свой бизнес, Ак Барс Банк обновляет условия по продуктам в соответствии с потребностью клиентов.



Новое технологическое решение от Ак Барс Банка позволит клиентам — индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам — предоставить заявление на акцепт платежного требования, предъявленного к их расчетному счету, онлайн, без посещения офиса.

Теперь клиенты Ак Барс Банка могут направлять заявления на подтверждение оплаты полной суммы, частичной оплаты или отказ исполнения платежных требований от контрагентов через интернет-банк «Ак Барс Бизнес Онлайн». Раньше подтвердить оплату по требованию при отсутствии договора с контрагентом можно было только лично в офисе банка, предоставив заявление на акцепт на бумажном носителе.

Как работает система: контрагент выставляет платежное требование за оказанные услуги. Предприниматель или юридическое лицо при поступлении в банк платежного требования, требующего акцепта, видит документ на оплату в личном кабинете интернет-банка «Ак Барс Бизнес Онлайн». Для оплаты требования необходимо подтвердить его в системе в течение 5 дней.

ПАО «АК БАРС БАНК»

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