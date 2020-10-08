Прокуратура Татарстана проверит сообщение о детях, вынужденных самостоятельно добираться до школы и садика

В соцсетях рассказали о замеченных в Казани мальчиках, просивших помочь им добраться до школы и детского сада от остановки «ЖК Светлый». В прокуратуре Татарстана уже пообещали проверить обстановку в семье.

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«Говорят мама, папа пьют остались одни, довели до кВ обстановка в кВ оставляет желать лучшего», — сообщают в инстаграм-аккаунте salmachi_online (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

В сообщении говорится, что дети стояли на остановке и просили отвезти их в детский сад (в районе улицы Кул Гали) и школу (в районе улицы Родины). Позже дети попросили отвести их домой.