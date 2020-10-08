Новости происшествий

18:42 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Экологи обнаружили кражу недр на 1,5 млн рублей в Алькеевском районе Татарстана

17:17, 08.10.2020
Экологи обнаружили кражу недр на 1,5 млн рублей в Алькеевском районе Татарстана
Фото: eco.tatarstan.ru

В Алькеевском районе Татарстана экологи обнаружили кражу глины. Ущерб от действий «черных копателей» составил более 1,5 млн рублей.

Факт незаконного изъятия на территории Базарно-Матакского сельского поселения выявили государственные инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

pixabay.com

Общая площадь изъятых общераспространенных полезных ископаемых составила 1 196 кв. м, а объем — 5 872 куб. м. Материалы переданы в МВД для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Ранее в центре Казани экологи обнаружили несколько незаконных свалок.

ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также