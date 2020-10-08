Экологи обнаружили кражу недр на 1,5 млн рублей в Алькеевском районе Татарстана
В Алькеевском районе Татарстана экологи обнаружили кражу глины. Ущерб от действий «черных копателей» составил более 1,5 млн рублей.
Факт незаконного изъятия на территории Базарно-Матакского сельского поселения выявили государственные инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
Общая площадь изъятых общераспространенных полезных ископаемых составила 1 196 кв. м, а объем — 5 872 куб. м. Материалы переданы в МВД для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Ранее в центре Казани экологи обнаружили несколько незаконных свалок.ПроисшествияОбщество Татарстан
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