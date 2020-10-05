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Экологи нашли в центре Казани несколько незаконных свалок

16:29, 05.10.2020
Экологи нашли в центре Казани несколько незаконных свалок

В Казани сотрудники Минэкологии нашли несколько незаконных свалок. Администрации Вахитовского района дали месяц на их ликвидацию.

Свалки нашли на улицах Хади Такташа, Чехова и Достоевского, передает пресс-служба министерства.

Выяснилось, что кучи мусора образовались после сноса гаражей. Общая площадь свалок составила 514 кв. м.

В августе сообщалось, что с начала года в Татарстане выявлены 53 несанкционированные свалки общей площадью 945 тыс. кв. м.

ОбществоВласть Татарстан
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