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Минниханов присвоил квалификационные классы новым судьям Конституционного суда Татарстана

14:37, 08.10.2020
Минниханов присвоил квалификационные классы новым судьям Конституционного суда Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана подписал три указа, согласно которым новые квалификационные классы присвоены троим судьям Конституционного суда РТ.

Речь идет о недавно назначенных туда Гузель Удачиной, Фанисе Мусине и Марате Хайруллине.

Удачина и Мусин получили второй квалификационный класс, Хайруллин — первый.

Фото: yandex.ru

В Татарстане судьям республиканского КС присваиваются квалификационные классы в зависимости от занимаемой должности и стажа работы.

Напомним, на заседании Госсовета Татарстана 24 сентября был обновлен состав КС РТ. В него вошли: бывший детский омбудсмен республики Гузель Удачина, экс-заместитель председателя по гражданским делам Верховного суда РТ Марат Хайруллин и экс-председатель Вахитовского райсуда Казани Фанис Мусин.

ОбществоВласть Татарстан
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