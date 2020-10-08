Минниханов присвоил квалификационные классы новым судьям Конституционного суда Татарстана
Президент Татарстана подписал три указа, согласно которым новые квалификационные классы присвоены троим судьям Конституционного суда РТ.
Речь идет о недавно назначенных туда Гузель Удачиной, Фанисе Мусине и Марате Хайруллине.
Удачина и Мусин получили второй квалификационный класс, Хайруллин — первый.
В Татарстане судьям республиканского КС присваиваются квалификационные классы в зависимости от занимаемой должности и стажа работы.
Напомним, на заседании Госсовета Татарстана 24 сентября был обновлен состав КС РТ. В него вошли: бывший детский омбудсмен республики Гузель Удачина, экс-заместитель председателя по гражданским делам Верховного суда РТ Марат Хайруллин и экс-председатель Вахитовского райсуда Казани Фанис Мусин.ОбществоВласть Татарстан
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