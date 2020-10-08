В Госдуме рассмотрят запрет на продажу пива в пластиковой бутылке больше 0,5 литра

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете розничной продажи алкоголя в пластиковой таре больше 0,5 л. Авторами законопроекта стали стали 16 депутатов и сенатор из «Единой России».

Инициативу объясняют посланием президента России Владимира Путина в 2018 году, в котором глава государства говорил о необходимости увеличения продолжительности жизни россиян до 80 лет.

«Эта задача невыполнима без решения проблемы алкоголизации населения и, в первую очередь, молодежи и людей детородного возраста», — передают «Известия» часть пояснительной записки к документу.

С 1 июля 2017 года в России вступил в силу ограничение на продажу пива в ПЭТ-упаковке объемом более 1,5 литра.