Матч между «Цмоки-Минск» и УНИКСом перенесен в Казань на 9 октября

Гостевой матч казанского УНИКСа против белорусского клуба «Цмоки-Минск» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба минской команды.

Ожидается, что матч между УНИКСом и «Цмоки-Минском» пройдет в Казани 9 октября. О причинах переноса не сообщается.

Важныя навіны! Першы хатні матч нашай каманды ў @VTBUL супраць «УНІКСа» перанесены на 9 кастрычніка ў Казань.



Астатнія матчы павінны прайсці па раскладзе

Першая хатняя гульня «Цмокаў" з «Хімкамі" ужо 26 кастрычніка!#TsmokiMinsk pic.twitter.com/Vh5AfeduHr — Tsmoki-Minsk (@TsmokiMinsk) September 28, 2020

УНИКС откроет новый сезон матчем в Италии, где в рамке Кубка Европы встретится с местной «Венецией». Первую игру в Единой лиге ВТБ по календарю казанцы должны провести 3 октября в Казани против казахстанской «Астаны».

Напомним, в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Накануне в Минске тысячи протестующих вышли на центральный проспект.