Матч между «Цмоки-Минск» и УНИКСом перенесен в Казань на 9 октября
Гостевой матч казанского УНИКСа против белорусского клуба «Цмоки-Минск» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба минской команды.
Ожидается, что матч между УНИКСом и «Цмоки-Минском» пройдет в Казани 9 октября. О причинах переноса не сообщается.
Важныя навіны! Першы хатні матч нашай каманды ў @VTBUL супраць «УНІКСа» перанесены на 9 кастрычніка ў Казань.— Tsmoki-Minsk (@TsmokiMinsk) September 28, 2020
Астатнія матчы павінны прайсці па раскладзе
Першая хатняя гульня «Цмокаў" з «Хімкамі" ужо 26 кастрычніка!#TsmokiMinsk pic.twitter.com/Vh5AfeduHr
УНИКС откроет новый сезон матчем в Италии, где в рамке Кубка Европы встретится с местной «Венецией». Первую игру в Единой лиге ВТБ по календарю казанцы должны провести 3 октября в Казани против казахстанской «Астаны».
Напомним, в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Накануне в Минске тысячи протестующих вышли на центральный проспект.СпортБаскетбол Татарстан
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