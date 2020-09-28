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Матч между «Цмоки-Минск» и УНИКСом перенесен в Казань на 9 октября

16:50, 28.09.2020
Матч между «Цмоки-Минск» и УНИКСом перенесен в Казань на 9 октября
Фото: vk.com/unicsbasket

Гостевой матч казанского УНИКСа против белорусского клуба «Цмоки-Минск» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба минской команды.

Ожидается, что матч между УНИКСом и «Цмоки-Минском» пройдет в Казани 9 октября. О причинах переноса не сообщается.

УНИКС откроет новый сезон матчем в Италии, где в рамке Кубка Европы встретится с местной «Венецией». Первую игру в Единой лиге ВТБ по календарю казанцы должны провести 3 октября в Казани против казахстанской «Астаны».

Напомним, в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Накануне в Минске тысячи протестующих вышли на центральный проспект.

СпортБаскетбол Татарстан
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