СМИ: на горящем военном складе в Рязанской области продолжаются взрывы

Фото: кадр видео youtube.com

В Рязанской области продолжаются взрывы на горящем военном складе. Они происходят с интенсивностью один в 20 секунд.

«По данным на 06.00, взрывы продолжаются с большой интенсивностью — раз в 20 секунд или три взрыва в минуту», — передает ТАСС.

youtube.com

Сообщается, что тушение пожара продолжается, однако осложнено взрывами. На месте работают почти 800 человек, используется около 200 единиц техники, в том числе три пожарных поезда.

Напомним, что в Рязанской области более 2,3 тысячи человек эвакуировали из населенных пунктов в радиусе 5 км от горящего склада с боеприпасами. В регионе введен ЧС.

