Более 2,3 тысячи человек эвакуировали из-за горящего под Рязанью склада с боеприпасами

В Рязанской области более 2,3 тысячи человек эвакуировали из населённых пунктов в радиусе 5 км от горящего склада с боеприпасами.

Для этого задействовали силы и средства МЧС России. Работы ведутся по третьему уровню сложности. Эвакуированных размещают в пунктах временного размещения на базе учебных заведений и больниц, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов, сообщает пресс-служба МЧС России.

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Глава Рязанской области Николай Любимов сообщил журналистам, что в регионе ввели режим ЧС. Он уточнил, что эвакуация проводится в радиусе 25 км: «Военные говорят, что надо соблюдать по эвакуации радиус 5 км, мы все-таки подстрахуемся и эвакуируем в радиусе 25 км», — передает ТАСС его слова.

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Военный следственный отдел СК РФ по Рязанскому гарнизону возбудил уголовное дело по статье 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих»). Создана следственная группа, на место происшествия выехали сотрудники военного следственного отдела и военного следственного управления СК России по Западному военному округу. На данный момент выполняются первоначальные следственные действия, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар на территории бывшей воинской части произошел пожар в Скопинском районе произошел сегодня из-за взрыва артиллерийских боеприпасов.

