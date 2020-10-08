В школах и детских садах Казани пройдет неделя инклюзивного образования

В Казани с 12 по 17 октября в девяти школах и пяти детских садах пройдет неделя инклюзивного образования в рамках федерального социального проекта «На урок — вместе».

Неделя проводится для того, чтобы обратить внимание общественности на необходимость создания условий для совместного обучения детей с инвалидностью и без.

realnoevremya.ru

В образовательных учреждениях города пройдут дни инклюзии для учащихся, педагогов, родителей. Для них устроят праздники параспорта и кинопоказы из программы кинофестиваля «Кино без барьеров».



Неделя инклюзивного образования проводится в Казани по инициативе Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», Управления образования, Городского центра образования, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

А с 31 октября по 3 ноября в столице Татарстана на сцене татарского театра кукол «Экият» пройдет инклюзивный фестиваль «На равных».

