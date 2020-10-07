«Динамо-Ак Барс» в пяти сетах обыграло «Протон» в матче Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» в гостях обыграло саратовский «Протон» (3:2) в матче регулярного чемпионата женской Суперлиги по волейболу.

Казанские волейболистки взяли первый сет, после чего уступили в упорной борьбе в двух следующих партиях. Затем гости сумели перевести игру на тай-брейк, где чуть удачливее оказалась команда Ришата Гилязутдинова.

Наибольший вклад в победу внесла Саманта Брисио, которая записала в свой актив 24 набранных очка. Еще 18 баллов команде принесла Саманта Фабрис.

«Протон» (Саратов) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 2:3 (20:25, 25:23, 25:21, 22:25, 12:15)

«Протон»: Максимова (8), Бавыкина — К (25), Дороничева М. (1), Савкина (13), Руссу (16), Симоненко (21) — стартовая шестерка, Дороничева Е. (либеро), Чернова.

«Динамо-Ак Барс»: Королева (14), Котикова (5), Попова (3), Фабрис (18), Брисио (24), Коновалова — стартовая шестерка, Подкопаева (либеро), Бирюкова (5), Марюхнич (2), Кадочкина (14).

Очки — 104:109, подача — 3:7, атака — 67(41%):63(43%), блок — 14:15, прием — 35%:35%, ошибки — 27:19.