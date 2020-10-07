Игровые площадки для особенных детей и новое оборудование для хлебозавода: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 7 октября
Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поздравил своего помощника по мобилизационной работе Загира Мухамадеева.
Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров показал, как в одном из парков Дрожжаного устанавливают игровые площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Также он выложил фото белки, сделанное, по всей видимости, во время прогулки в лесу.
Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин рассказал подписчикам, что принял сегодня участие в заседании Совета безопасности республики.
Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов рассказал, что для местного злебозавода поступило новое оборудование.
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