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Игровые площадки для особенных детей и новое оборудование для хлебозавода: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 7 октября

20:05, 07.10.2020
Игровые площадки для особенных детей и новое оборудование для хлебозавода: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 7 октября
Фото: instagram.com/margafarov

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поздравил своего помощника по мобилизационной работе Загира Мухамадеева.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров показал, как в одном из парков Дрожжаного устанавливают игровые площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также он выложил фото белки, сделанное, по всей видимости, во время прогулки в лесу.

Глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин рассказал подписчикам, что принял сегодня участие в заседании Совета безопасности республики.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов рассказал, что для местного злебозавода поступило новое оборудование.

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