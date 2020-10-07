Спрос на иностранную валюту в России вырос на четверть в июле этого года

В июле этого года спрос россиян на иностранную валюту увеличился из-за снятий ограничений по коронавирусу и открытия туристического сезона. Спрос вырос на 24% до 1,9 млрд долларов, сообщает ТАСС.



Спрос населения на наличную валюту вырос на 14% по сравнению с июнем, составив 4,5 млрд долларов, хотя его объем был меньше на 12% и 2% по сравнению с июлем 2018 и 2019 соответственно.

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Спрос на доллары увеличился на 10%, то есть на 3,4 млрд долларов в долларовом эквиваленте. На европейскую валюту — на 30%, то есть на 1,1 млрд долларов в долларовом эквиваленте. В структуре совокупного спроса доля долларов сократилась с 78% до 75%, а доля евро увеличилась до 24% с 21%.

В июле этого года банки ввезли 1,6 млрд долларов иностранной валюты — это больше, чем месяцем ранее, на 34%. Ввоз долларов сократился на 14%, а ввоз в Россию евро увеличился в 4 раза.

Так, объем вывезенной из РФ банками наличной иностранной валюты в июле вырос на 52% и составил 0,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что курсы доллара и евро продолжают обновлять максимумы по отношению к рублю.