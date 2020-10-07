Вайсфельд: «Бурмистров — это средний игрок КХЛ. Ожидания от его игры были завышены»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд в интервью «Реальному времени» поделился своим мнением о казанских воспитанниках «Ак Барса». По его мнению, возвращение Александра Бурмистрова было неправильным решением.

— Бурмистров уже третий раз возвращается в Казань, и вновь пошли разговоры об обмене. Почему он не пригодился Квартальнову? Неужели в клубе не видели, как сегодня играет Александр, когда приглашали?

— Откровенно говоря, я еще в начале сезона сказал, что есть вот такие игроки, ожидания от игры которых слишком завышены. И Бурмистров к этой категории относится. Когда он был молодой, то подавал большие надежды, но дальше этого не пошло. С моей точки зрения, сегодня он средний игрок КХЛ.

Почему Казань вернула его обратно? Возможно, контракт невысокий. Для меня это решение тоже было странным, но сегодня ведь популярная тенденция — возвращать своих воспитанников.

Все игроки развиваются по-разному, кто-то быстрее, кто-то медленнее. И, судя по всему, у Александра развитие опережало сверстников, когда он играл с юниорами. Но так часто бывает, что хоккеисты просто останавливаются в развитии. С этой точки зрения он уже лет пять не прогрессирует, — сказал Вайсфельд.

Напомним, Бурмистров уже третий раз вернулся в «Ак Барс» в мае нынешнего года. Последним его клубом был уфимский «Салават Юлаев». В 10 играх нынешнего сезона у него 2 (1+1) очка в личной копилке.

Фото: ak-bars.ru



