В Татарстане 183 человека госпитализированы с ОРВИ
По данным Роспотребнадзора, в Татарстане зарегистрировано 21 203 случая ОРВИ. Такие данные озвучила глава Роспотребнадзора в Татарстане Марина Патяшина.
На прошлой неделе показатель составлял 19 291 случай. Госпитализировано 183 человека.
«Мы видим небольшое увеличение случаев за счет взрослого населения», — прокомментировала Патяшина.
Также Патяшина сообщила, что сегодня в Татарстане зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом.
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