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В Татарстане 183 человека госпитализированы с ОРВИ

09:18, 07.10.2020
В Татарстане 183 человека госпитализированы с ОРВИ
Фото: realnoevremya.ru

По данным Роспотребнадзора, в Татарстане зарегистрировано 21 203 случая ОРВИ. Такие данные озвучила глава Роспотребнадзора в Татарстане Марина Патяшина.

На прошлой неделе показатель составлял 19 291 случай. Госпитализировано 183 человека.

realnoevremya.ru

«Мы видим небольшое увеличение случаев за счет взрослого населения», — прокомментировала Патяшина.

Также Патяшина сообщила, что сегодня в Татарстане зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общество Татарстан
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