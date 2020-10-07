В Казани выставили на продажу четыре здания сети трактиров «Старый амбар»

Владелец известной татарстанской сети трактиров «Старый амбар» продает сразу четыре своих заведения в Казани, а точнее, их площади. Здание с еще одной точкой на проспекте Победы уже продано.



На продажу выставлены трактиры в центре города, в Ново-Савиновском и Кировском районах. Четыре своих актива собственник Ильфат Гималтдинов оценил в 240 млн рублей. Продаются только помещения, а не сам бизнес, значит трактиры на условиях аренды могут и дальше работать по этим адресам, но диктовать условия ресторатору будет уже новый собственник зданий.



Фото: Ирина Плотникова

«Старый амбар» — одна из старейших сетей на рынке общепита Татарстана. Она зародилась в Нижнекамске в начале 2000-х годов и насчитывает до 15 трактиров в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске (считается, что в трактире этого города любят отдыхать местные чиновники и бизнесмены), Альметьевске, Бугульме и Йошкар-Оле. Посетителей заведений кормят, но в основном поят.



Общая выручка компании до кризиса превышала 350 млн рублей. В прошлом году ресторан на Чуйкова принес своим владельцам прибыль в 6,6 млн рублей: она выросла в три раза за 3 года, хотя этот показатель уступает рекордным 12,4 млн рублей в 2015 году. Оборот трактира снизился с 2017 по 2019 годы лишь на 7 млн рублей, составив 37 млн.

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