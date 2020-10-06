Празднование Дня учителя и яблоневый сад: новое в постах глав районов Татарстана в «Инстаграм» 6 октября
Глава Алькеевского района Александр Никошин провел сегодня заседание штаба по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. На встрече как и полагается все сидели в масках и на расстоянии друг от друга.
Руководитель Балтасинского района Рамиль Нутфуллин поделился фотографиями с концерта, посвященного Дню учителя.
Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин тоже поделился фотоотчетом с концерта, посвященного учителям.
Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров рассказал об инициативе местного жителя — посадить в Старом Дрожжаном яблоневый сад.
А руководитель Чистопольского района Дмитрий Иванов принял участие в благотворительной акции «Дерево добра».
Общество Татарстан
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