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Празднование Дня учителя и яблоневый сад: новое в постах глав районов Татарстана в «Инстаграм» 6 октября

20:00, 06.10.2020
Празднование Дня учителя и яблоневый сад: новое в постах глав районов Татарстана в «Инстаграм» 6 октября
Фото: instagram.com/margafarov

Глава Алькеевского района Александр Никошин провел сегодня заседание штаба по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. На встрече как и полагается все сидели в масках и на расстоянии друг от друга.

Руководитель Балтасинского района Рамиль Нутфуллин поделился фотографиями с концерта, посвященного Дню учителя.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин тоже поделился фотоотчетом с концерта, посвященного учителям.

Руководитель Дрожжановского района Марат Гафаров рассказал об инициативе местного жителя — посадить в Старом Дрожжаном яблоневый сад.

А руководитель Чистопольского района Дмитрий Иванов принял участие в благотворительной акции «Дерево добра».

Общество Татарстан
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