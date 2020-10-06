Артем Здунов встретил в Махачкале врио главы Дагестана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Махачкалу из Москвы прилетел врио главы Дагестана Сергей Меликов. В аэропорту его встретил премьер-министр республики Артем Здунов.

«В аэропорту Махачкалы встретили Временно исполняющего обязанности Главы Дагестана Сергея Меликова», — написал Здунов в комментарии к видео, которое он выложил в Instagram.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин принял отставку предыдущего главы республики Владимира Васильева. Исполнять обязанности руководителя региона временно назначен Сергей Меликов.

В сентябре 2018 года Здунов перешел из Минэкономики Татарстана, которым он успешно руководил, в правительство Дагестана.