Новости общества

20:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Артем Здунов встретил в Махачкале врио главы Дагестана

19:39, 06.10.2020 1
Артем Здунов встретил в Махачкале врио главы Дагестана
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Махачкалу из Москвы прилетел врио главы Дагестана Сергей Меликов. В аэропорту его встретил премьер-министр республики Артем Здунов.

«В аэропорту Махачкалы встретили Временно исполняющего обязанности Главы Дагестана Сергея Меликова», — написал Здунов в комментарии к видео, которое он выложил в Instagram.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин принял отставку предыдущего главы республики Владимира Васильева. Исполнять обязанности руководителя региона временно назначен Сергей Меликов.

В сентябре 2018 года Здунов перешел из Минэкономики Татарстана, которым он успешно руководил, в правительство Дагестана.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:54
    Все, на этом миссия окончена..
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также