В Буинске на пожаре в бане погиб пожилой мужчина
В Буинске на пожаре погиб 80-летний мужчина.
Сообщение о горении бани во дворе жилого дома поступило в экстренные службы сегодня днем. Прибывшие на место пожарные установили, что горит отдельно стоящая баня размерами в плане 3х3 метра.
В предбаннике спасатели обнаружили тело погибшего пожилого мужчины. В результате пожара баня сгорела полностью на площади 9 кв. м. Причина случившегося устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
Сегодня в Казани на улице Ботанической загорелась квартира на пятом этаже десятиэтажного дома. Пожарные спасли двух мужчин.
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