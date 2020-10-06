В Буинске на пожаре в бане погиб пожилой мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В Буинске на пожаре погиб 80-летний мужчина.

пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Сообщение о горении бани во дворе жилого дома поступило в экстренные службы сегодня днем. Прибывшие на место пожарные установили, что горит отдельно стоящая баня размерами в плане 3х3 метра.

пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В предбаннике спасатели обнаружили тело погибшего пожилого мужчины. В результате пожара баня сгорела полностью на площади 9 кв. м. Причина случившегося устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.



пресс-служба ГУ МЧС по РТ

пресс-служба ГУ МЧС по РТ

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