В Казани произошел пожар на улице Ботанической
Во вторник днем в Казани на улице Ботанической произошел пожар. Загорелась квартира на пятом этаже десятиэтажного дома.
Пожарные спасли двоих мужчин, находившихся в квартире. Один стоял на балконе, другой был в соседней комнате.
С этажей выше 15 человек спустились самостоятельно. Еще 11 человек ( в том числе троих детей) пожарные вывели по лестницам.
Сообщение о пожаре поступило в 14.54, открытое горение было ликвидировано в 15.16.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым