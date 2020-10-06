В Казани произошел пожар на улице Ботанической

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Во вторник днем в Казани на улице Ботанической произошел пожар. Загорелась квартира на пятом этаже десятиэтажного дома.

Пожарные спасли двоих мужчин, находившихся в квартире. Один стоял на балконе, другой был в соседней комнате.

С этажей выше 15 человек спустились самостоятельно. Еще 11 человек ( в том числе троих детей) пожарные вывели по лестницам.

Сообщение о пожаре поступило в 14.54, открытое горение было ликвидировано в 15.16.