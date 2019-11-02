Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Кави Наджми и Сарвара Адгамова, фото из тюрьмы, 1937 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 76-я

Первая волна репрессий в Татарии пришлась на время коллективизации, когда раскулачивали крестьян. Вторая волна набрала силу к 1937-му, когда «боролись» с иностранными разведками и врагами народа всех мастей. В то страшное время республика потеряла множество представителей творческой интеллигенции.

Многие попадали под репрессии по факту рождения: например, татарского поэта Фатиха Карима объявили врагом народа как «сына муллы, чужеродного элемента». Поводом стала его поэма «Аникин»: Карима обвинили в клевете на советский строй. Ему повезло: его не расстреляли, а всего лишь приговорили к 10 годам лагерей. Проведя 3 года в лагере под Архангельском, он был освобожден «за недостаточностью улик» — и оправданный, ушел на фронт. Фатих Карим погиб под Кенигсбергом в 1945 году.

Фатих Карим с женой Кадрией, 1934 год. Фото museum.ru



Карима Тинчурина, драматурга и режиссера, основоположника татарской драмы, арестовали на следующий день после пятидесятилетия, 16 сентября 1937 года. В вину ему вменяли «участие в деятельности националистической организации, ставящей целью свержение советской власти, шпионаж в пользу Японии, вредительство на культурном фронте». Все потому, что в 1917 году он несколько месяцев плотно сотрудничал с Гаязом Исхаки, который сразу же после революции эмигрировал на Восток (в том числе бывал и в Японии). Почти год Тинчурина пытали, требуя признать вину и назвать сообщников. Карим Галиевич ни в чем не признался — и был расстрелян 15 ноября 1938 года без суда и следствия.

Чудом спасся от ареста драматург Шариф Камал, а он уже имел орден Ленина за произведения соцреализма, который просто был лишен партбилета за связь с «врагами народа».

Слева направо: Шариф Камал, Гульсум Мохаммедова, Галимджан Ибрагимов, Карим Тинчурин, Галимджан Нигмати. Около 1926 года. Фото из фондов Государственного архива РТ

Защищал Камал и другого татарского писателя, Кави Наджми. Наджми репрессировали как «националиста» в рамках «султангалиевщины» — в Татарии и Башкирии НКВД боролся еще и с национал-уклонизмом. Кави Наджми арестовали 2 июля 1937 года. В одиночной камере на Черном озере его допрашивали, избивали, оставляли сутками без воды и еды, сажали в карцеры: «мокрый» — по пояс в воде, «баню» — с повышенной температурой, «шкаф», где ни встать, ни сесть. Пять раз выводили на расстрел, где других убивали у него на глазах, а его снова вели на допрос. В итоге он подписал признание в контрреволюционной деятельности на литературном фронте — когда ему пригрозили тем, что на его глазах расстреляют жену и ребенка. Писателя приговорили к 10 годам тюрьмы, но в 1939 году дело прекратили за недоказанностью обвинения. Его жену, Сарвару Адгамову, арестовали как члена семьи врага народа, освободили только в 1940 году. Потом Наджми написал историко-революционный роман «Вешние воды», за который получил Сталинскую премию.

Кави Наджми и Сарвара Адагамова. Справа — фотография 1920-х годов, слева — фотографии из личных дел, сделанные в тюрьме в 1937. Фото bessmertnybarak.ru

Шамиль Усманов — еще один татарский писатель, но прежде всего — политический деятель, прошедший огонь, воду и медные трубы гражданской войны и революции, строивший Советскую Татарию и реализовавший идею о радиофикации Татарии, 1937 года не пережил. Его тоже арестовали за «султангалиевщину», и за него тоже вступался Шариф Камал. Усманову инкриминировали связи с турецкой и афганской разведкой, контрреволюционные идеи, намеренное оставление в тени подвигов русских бойцов и возвеличивание татарских. Шамиля Усманова не успели приговорить ни к расстрелу, ни к лагерю — его забили до смерти на допросе 3 декабря 1937 года.



Шамиль Усманов, середина 1920-х. Фото из фондов Государственного архива РТ

По данным Книги памяти РТ, всего в 1937 году в Татарии репрессировали 8 292 человека, а за годы «красного террора» за государственные преступления в республике подверглись репрессиям 54,5 тысячи человек. Погибли в местах заключения 13 938 жителей Татарии, расстреляны 5 922 (только по данным рассекреченных к нашему времени архивов).



Людмила Губаева