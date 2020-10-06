Ирада Аюпова: коронавирус не повлиял на реализацию нацпроекта «Культура» в Татарстане

По словам министра культуры РТ Ирады Аюповой, выделенные средства на реализацию нацпроекта «Культура» не были секвестированы и не был отменен ни один проект. Всего на 2020 год на это выделено более 229,3 млн рублей, из них более 137,2 млн — из федерального бюджета, свыше 92,1 — из республиканского.

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Напомним, нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

На средства нацпроекта в этом году произведен капремонт Набережночелнинского государственного театра кукол, 14 образовательных учреждений в сфере культуры получили новые музыкальные инструменты, ноты и оборудование, созданы 3 модельные муниципальные библиотеки, построено 5 сельских клубов.

По проекту «Творческие люди» проведено 5 фестивалей детского творчества, более 1 тыс. специалистов прошли обучение на курсах повышения квалификации, проведено 3 масштабных фестиваля, организовано 12 выставок, реализовано 5 культурно-просветительских программ.

В рамках проекта «Цифровая культура» создано 5 виртуальных концертных залов, фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнен 500 книжными памятниками, создано 3 мультимедиагида по экспозициям и выставочным проектам.