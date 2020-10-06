Следком РФ возбудил уголовное дело за истязания детей в Среднеуральском женском монастыре

Следственный комитет по России возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре.



По предварительным данным, с 2004 по 2019 годы неустановленные лица умышленно причиняли физические и психические страдания семерым детям. Они били детей и совершали другие насильственные действия. По отношению к четверым детям такие действия совершались, когда они жили без своих законных представителей на территории монастыря, сообщается на сайте СК РФ.

скриншот (на фото — Николай Романов)

Сейчас идет следствие, выясняются обстоятельства произошедшего.



Ранее сообщалось о намерении Епархии направить заявление в правоохранительные органы из-за отказа пустить ее на территорию Среднеуральского женского монастыря, который удерживает схиигумен Сергий (Романов).