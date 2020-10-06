Вернувшийся из Америки российский хоккеист дисквалифицирован на три матча КХЛ

Нападающий ХК «Куньлунь Ред Стар» Алексей Торопченко дисквалифицирован на три матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за удар в колено форварду московского «Динамо» Владимиру Брюквину. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«На основании представленных материалов было принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлуня» Алексея Торопченко по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении КХЛ.

Торопченко провел несколько последних лет в Северной Америке, выступая в системе клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз». Хоккеист подписал однолетний контракт с ХК «Куньлунь Ред Стар» и матч с «Динамо» стал дебютным для игрока в КХЛ.

Напомним, ранее в Россию вернулся нападающий Александр Хованов, перешедший в «Ак Барс». Спустя некоторое время он попросил обменять его в другой клуб КХЛ.