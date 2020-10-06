В Казани начали реставрировать дом Шигабутдина Марджани
В доме Шигабутдина Марджани по адресу: ул. Каюма Насыри, 10 в Казани началась реставрация. После этого в здании появится музей татарского ученого и просветителя. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.
Дом был построен в 1858 году. В 2002 году здание было признано объектом культурного наследия.
После реставрации у дома снова появится кирпичный пристрой и навесы над входами. Сейчас на объекте идет демонтаж прогнивших деревянных полов.
Напомним, в 2017 году в доме Шигабутдина Марджани произошел пожар. Потом его продали.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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