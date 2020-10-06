Да Коста из «Ак Барса» признан лучшим игроком прошедшего дня КХЛ

Лучшим игроком прошедшего игрового дня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) признан нападающий «Ак Барса» Стефан Да Коста. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Такое признание Да Коста получил по итогам голосования болельщиков в социальной сети «ВКонтакте», где за него проголосовало более 1 500 пользователей. Вторым стал нападающий «Металлурга» Сергей Плотников (1+1 в игре с «Нефтехимиком»), который получил чуть больше 400 голосов.

3 очка в первом для себя зеленом дерби — заслуженное звание игрока дня в КХЛ для Стефана Да Косты! pic.twitter.com/Cb1ASpJ28p — КХЛ (@khl) October 6, 2020

Накануне форвард казанской команды отметился дублем в ворота «Салавата Юлаева» (4:1) и набрал 3(2+1) очка по системе «гол+пас».

С кистей в дальний! pic.twitter.com/YksakiLHkR — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 5, 2020

Отметим, что это дебютная игра Да Косты в составе «Ак Барса» в матчах против уфимского клуба. Первое «зеленое дерби» в сезоне форвард пропустил из-за недомогания.

Подробнее об итогах победного для «Ак Барса» матча в Казани можно почитать в материале «Реального времени».