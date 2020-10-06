В Челнах подросток впал в кому после падения с высоты на базе отдыха

В Набережных Челнах 17-летний подросток впал в кому после падения с высоты на базе отдыха. О происшествии рассказала сестра юноши.

Инцидент произошел на базе «Наша поляна». Вся семья отмечала день рождения, в какой-то момент юноша покинул компанию. Спустя время его нашли в яме без сознания с многочисленными травмами.

realnoevremya.ru

«В БСМП после обследования сказали, что у него ушиб головного мозга, отбиты легкие с двух сторон, переломаны ребра, перелом позвоночника», — перечислила травмы сестра пострадавшего. Она обратилась к общественности с просьбой откликнуться очевидцам происшествия.

Сейчас парень находится в коме. По словам девушки, позже администрация базы предоставила «все, что нужно». Выяснилось, что парень упал с высоты.

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