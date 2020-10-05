До пятницы казанцы могут стать участниками «Кросса нации — 2020»

На этой неделе 10 октября в Казани состоится масштабное спортивное событие — «Кросс нации». В нем участвуют практически все регионы России. На старт выйдут желающие разного возраста, а также люди с ограниченными возможностями, объявили сегодня в мэрии.

«Кросс нации» пройдет на территории «Ак Барс арены». Запланированы дистанции в 1 км, 2 км и 3 км. Соревнования начнутся с 9 утра, предполагается что в них примут участие более 10 тысяч казанцев. Для призеров Минспорт РФ подготовил дипломы, медали и кубки. Мандатная комиссия для регистрации участников будет работать с сегодняшнего дня по 9 октября с 9 до 17.00 на Центральном стадионе.

Фото: realnoevremya.ru

11 октября на Центральном стадионе пройдет забег «Казанский марафон». Его трасса пройдет вдоль всех основных достопримечательностей столицы Татарстана. Будет частично ограничено движение транспорта, о чем сообщат на портале мэрии. Участники примут участие в забегах на 3 км, 10 км, а также в полумарафонской и марафонской дистанциях. К марафонцам присоединится футболист Алексей Смертин.

У участников забегов проверят температуру, маски им разрешат снять непосредственно при выходе на дистанции.

Ранее премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение о проведении Всероссийского дня бега «Кросс нации — 2020» в Казани.

