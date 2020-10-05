В Казани возбуждено уголовное дело по факту нанесения сыном смертельных ран матери
В Казани 2 октября в одном из домов на улице Лаврентьева обнаружено тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следственный отдел по Ново-Савиновскому району Казани СУ СК по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Как сообщает пресс-служба ведомства, в качестве подозреваемого задержан 35-летний сын погибшей. Свою вину он признал частично. На данный момент он находится под стражей.
По версии следствия, сын погибшей злоупотреблял спиртными напитками и в ходе ссоры, будучи в нетрезвом состоянии, нанес матери смертельные удары по голове. Тело потерпевшей обнаружила ее сестра.
Расследование дела продолжается.
В мае текущего года в Альметьевске 60-летняя пенсионерка во время ссоры убила своего пьяного сына.
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