В Казани возбуждено уголовное дело по факту нанесения сыном смертельных ран матери

В Казани 2 октября в одном из домов на улице Лаврентьева обнаружено тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следственный отдел по Ново-Савиновскому району Казани СУ СК по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщает пресс-служба ведомства, в качестве подозреваемого задержан 35-летний сын погибшей. Свою вину он признал частично. На данный момент он находится под стражей.

По версии следствия, сын погибшей злоупотреблял спиртными напитками и в ходе ссоры, будучи в нетрезвом состоянии, нанес матери смертельные удары по голове. Тело потерпевшей обнаружила ее сестра.

Фото: realnoevremya.ru

Расследование дела продолжается.

В мае текущего года в Альметьевске 60-летняя пенсионерка во время ссоры убила своего пьяного сына.

