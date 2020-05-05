В Татарстане пожилая мать убила пьяного сына
В Альметьевске 60-летняя пенсионерка ударила ножом в грудь сына 1983 года рождения. Во время ссоры мужчина был пьян.
От полученной травмы мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Женщину задержали сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Напомним, в начале марта в Казани мать напала с ножом на двоих семилетних сыновей. Один из близнецов скончался.
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