В Татарстане пожилая мать убила пьяного сына

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Альметьевске 60-летняя пенсионерка ударила ножом в грудь сына 1983 года рождения. Во время ссоры мужчина был пьян.

От полученной травмы мужчина скончался на месте, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Женщину задержали сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



Напомним, в начале марта в Казани мать напала с ножом на двоих семилетних сыновей. Один из близнецов скончался.