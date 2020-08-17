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С начала 2020 года в Татарстане выявлено более 50 несанкционированных свалок

12:14, 17.08.2020
С начала 2020 года в Татарстане выявлено более 50 несанкционированных свалок
Фото: realnoevremya.ru

С начала 2020 года на территории Татарстана было выявлено 53 несанкционированные свалки общей площадью 945 тыс. кв. м. На сегодняшний день 98% из них ликвидированы. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

За последние семь месяцев текущего года сотрудниками Волжско-Камского управления выявлено 239 нарушений природоохранного законодательства, составлено 242 административных протокола, вынесено 216 постановлений. Наложено штрафов на общую сумму 1,2 млн рублей.

Также сообщается, что в республиканскую общественную экологическую приемную с начала года поступило 4 526 обращений.

Ранее в Дербышках ликвидировали свалку общей площадью 1 480 кв. метров.

Общество Татарстан
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