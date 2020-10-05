В Казани 19 октября временно отключат телерадиосигнал

В связи с плановыми ремонтными работами на городском радиотелецентре 19 октября жители Казани останутся без телерадиосигнала. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на Радиотелевизионный передающий центр Татарстана.

Перебои в работе программ аналогового и цифрового телевидения и радиовещания могут наблюдаться с 2.00 до 11.00.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что в октябре прошлого года Татарстан окончательно перешел на цифровое вещание.