Сентябрь 2020 года стал рекордно теплым в России

Сентябрь 2020 года стал рекордно теплым в истории России. Среднемесячная температура воздуха превысила показатели аналогичного периода 2016 года, считавшегося самым жарким в истории.

«На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений», — сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Температурный максимум был зафиксирован на севере Евразии, где отклонения от среднестатистических показателей температуры воздуха, характерных для сентября, составили 4—6 градусов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане, по прогнозам синоптиков, теплая погода вновь установится к концу недели.