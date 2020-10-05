Новости общества

15:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сентябрь 2020 года стал рекордно теплым в России

15:30, 05.10.2020
Сентябрь 2020 года стал рекордно теплым в России
Фото: pixabay.com

Сентябрь 2020 года стал рекордно теплым в истории России. Среднемесячная температура воздуха превысила показатели аналогичного периода 2016 года, считавшегося самым жарким в истории.

«На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений», — сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Температурный максимум был зафиксирован на севере Евразии, где отклонения от среднестатистических показателей температуры воздуха, характерных для сентября, составили 4—6 градусов.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане, по прогнозам синоптиков, теплая погода вновь установится к концу недели.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также