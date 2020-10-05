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Синоптики Татарстана предсказали возвращение теплой погоды к концу недели

14:58, 05.10.2020
Синоптики Татарстана предсказали возвращение теплой погоды к концу недели

Гидрометцентр Татарстана составил прогноз на ближайшие дни. Согласно ему, во вторник и среду в республике ожидаются дожди, а затем вернется сухая и теплая погода.

Так, 6 октября ожидается увеличение облачности. Днем с приближением атмосферного фронта с запада на территории республики пройдут дожди. Температура будет колебаться в пределах 9—14 градусов выше ноля.

В среду и четверг погоду в Татарстане будет определять сначала теплый атмосферный фронт. Возможен небольшой дождь. Уже днем 8 октября вернется антициклон, южные воздушные потоки принесут теплый воздух. Температуры ожидаются на уровне 13—18 градусов Цельсия.

Предварительно, в пятницу и субботу сохранится теплая и сухая погода. Днем воздух будет прогреваться до 14—19 градусов.

Общество Татарстан
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