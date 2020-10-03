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Патяшина: 15 сотрудников кафе игнорировали требования о масках и термометрии

12:40, 03.10.2020
Патяшина: 15 сотрудников кафе игнорировали требования о масках и термометрии
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор провел рейдовую проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Из 37 автобусных маршрутов нарушение масочного режима кондукторами выявлено на 18, рассказала глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

В продовольственных магазинах нарушения выявлены на 15 объектах из 184 проверенных. В 15 предприятиях общественного питания выявлено игнорирование сотрудниками не только масочно-перчаточного режима, но и термометрии для сотрудников.

realnoevremya.ru

Также повторно были проверены 27 пекарен сети «Добропек». Нарушения были выявлены в четырех заведениях.

Ранее Марина Патяшина выразила обеспокоенность нарушениями санитарных норм в трудовых коллективах.

Общество Татарстан
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