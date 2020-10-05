В Совфеде не исключили закрытие в России границ в случае ухудшения эпидситуации
В случае роста числа заболевших новым коронавирусом в России могут быть сокращены полеты, границы страны могут закрыться, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
«Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», — приводит его слова «РИА Новости». По его словам, «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений».
По его словам, ряд стран сейчас предпринимает серьезные меры. Так, например, государственный карантин ввел Израиль.Общество
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