В Совфеде не исключили закрытие в России границ в случае ухудшения эпидситуации

В случае роста числа заболевших новым коронавирусом в России могут быть сокращены полеты, границы страны могут закрыться, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.



«Конечно, мы можем закрыть границы России, мы идем к этому», — приводит его слова «РИА Новости». По его словам, «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений».

realnoevremya.ru / Максим Платонов

По его словам, ряд стран сейчас предпринимает серьезные меры. Так, например, государственный карантин ввел Израиль.