Предприниматели Татарстана могут рефинансировать кредиты по ставке от 6,5%

В Ак Барс Банке стартовала акция, по условиям которой индивидуальные предприниматели и юридические лица могут рефинансировать действующие кредиты по ставке от 6,5%. Предложение действует в рамках «Льготной программы МСП» для предпринимателей Татарстана.



Кредитные средства могут быть представлены кредитной линией под лимит выдачи или под лимит задолженности. Сумма кредита в рамках акции — от 3 млн рублей. Срок определяется исходя из цели кредитования.

Помимо этого, в Ак Барс Банке можно открыть расчетный счет без визита в офис, подключиться к эквайрингу с комиссией 1% на срок действия договор и оформить подписку на РКО и получить бесплатно набор сервисов для бизнеса.

ПАО «АК БАРС БАНК»

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