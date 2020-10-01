В Казани 10 октября состоится Всероссийский день бега «Кросс нации — 2020»

Всероссийский день бега «Кросс нации — 2020» в Казани запланирован для проведения на 10 октября. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Кроме того, совместно с главами муниципальных образований планируется провести «Кросс Татарстана» на территории всей республики.

Фото: realnoevremya.ru

Контроль за проведением мероприятия возложен на Министерство спорта РТ.

Напомним, в прошлом году на «Кроссе нации» в Казани приняли участие около 20 тысяч человек.